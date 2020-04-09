2020-04-09T15:29:55+03:00
Происшествия

СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве

В здании взорвалась бойлерная
Ася КУЗНЕЦОВА
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Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама"Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что взрыв произошёл в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице в центре Москвы не далеко от здания посольства Словацкой Республики.

На одном из верхних этажей здания из-за разгерметизации баллона произошёл взрыв в бойлерной. На этаже выбило стёкла, а последующее возгорание на площади 5 квадратных метров спасатели потушили с помощью пожарного крана. Также в МЧС отметили, что на десятом этаже здания проходил ремонт.

Администрация бизнес-центра "Панорама" оперативно вывела людей из здания, также сообщали очевидцы.

На сайте также публиковали видео очевидцев с места взрыва.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло в бизнес-центре "Панорама". В ведомстве также подтвердили, что причиной стал взрыв бойлерного оборудования на восьмом этаже здания.

2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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