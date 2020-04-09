СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что взрыв произошёл в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице в центре Москвы не далеко от здания посольства Словацкой Республики.
На одном из верхних этажей здания из-за разгерметизации баллона произошёл взрыв в бойлерной. На этаже выбило стёкла, а последующее возгорание на площади 5 квадратных метров спасатели потушили с помощью пожарного крана. Также в МЧС отметили, что на десятом этаже здания проходил ремонт.
Администрация бизнес-центра "Панорама" оперативно вывела людей из здания, также сообщали очевидцы.
На сайте также публиковали видео очевидцев с места взрыва.
Ранее в ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло в бизнес-центре "Панорама". В ведомстве также подтвердили, что причиной стал взрыв бойлерного оборудования на восьмом этаже здания.
2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU