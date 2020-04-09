СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве

9 Апр 2020 2020-04-09T15:29:55+03:00

Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Следственный комитет России сообщил о двух пострадавших при взрыве в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что взрыв произошёл в бизнес-центре "Панорама", расположенном на 2-й Брестской улице в центре Москвы не далеко от здания посольства Словацкой Республики.

На одном из верхних этажей здания из-за разгерметизации баллона произошёл взрыв в бойлерной. На этаже выбило стёкла, а последующее возгорание на площади 5 квадратных метров спасатели потушили с помощью пожарного крана. Также в МЧС отметили, что на десятом этаже здания проходил ремонт.

Администрация бизнес-центра "Панорама" оперативно вывела людей из здания, также сообщали очевидцы.

На сайте также публиковали видео очевидцев с места взрыва.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что возгорание произошло в бизнес-центре "Панорама". В ведомстве также подтвердили, что причиной стал взрыв бойлерного оборудования на восьмом этаже здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772071" frameborder="0"></iframe> 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU