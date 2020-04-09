Песков рассказал о позиции России на заседании ОПЕК+

9 Апр 2020 2020-04-09T15:17:01+03:00

Представитель Кремля сообщил, что Москва выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти

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Москва выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал позицию России на предстоящим заседании ОПЕК+.

«Наша позиция ясна: Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей», - сообщил представитель Кремля.

Песков не стал уточнять о каких именно действиях нашей страны может идти речь. По его словам, «все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции». «Давайте ее дождемся», - заключил он.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесли на 9 апреля. В ходе переговоров страны-участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.

Ранее поступило сообщение о том, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала текущего года, или на 1,6 миллион баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU