Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+
Россия готова сократить нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала текущего года, или на 1,6 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», - передает ТАСС слова представителя ведомства.
Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесли на четверг, 9 апреля. Страны - участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.
Как писал сайт kp.ru, комитет ОПЕК+ уже подготовили проект по сокращению нефтедобычи. 8 апреля, планируются телефонные переговоры генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с представителями нескольких стран-участниц для обсуждения готовности к сокращению добычи.
Отметим, ранее Эр-Рияд сообщил о своей готовности сократить нефтедобычу при условии, если Москва и Вашингтон примут такое же решение. В свою очередь Россия сообщила о готовности к снижению нефтедобычи, но при условии, что Штаты тоже примет это условие. Накануне президент США Дональд Трамп не исключил такого варианта развития событий.
ИСТОЧНИК KP.RU