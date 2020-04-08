2020-04-08T20:46:57+03:00
Экономика

Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+

Речь идет о сокращении добычи от уровня I квартала 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+Фото: REUTERS
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Россия готова сократить нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала текущего года, или на 1,6 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», - передает ТАСС слова представителя ведомства.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесли на четверг, 9 апреля. Страны - участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.

Как писал сайт kp.ru, комитет ОПЕК+ уже подготовили проект по сокращению нефтедобычи. 8 апреля, планируются телефонные переговоры генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с представителями нескольких стран-участниц для обсуждения готовности к сокращению добычи.

Отметим, ранее Эр-Рияд сообщил о своей готовности сократить нефтедобычу при условии, если Москва и Вашингтон примут такое же решение. В свою очередь Россия сообщила о готовности к снижению нефтедобычи, но при условии, что Штаты тоже примет это условие. Накануне президент США Дональд Трамп не исключил такого варианта развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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