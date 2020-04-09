2020-04-09T22:15:49+03:00
Экономика

Участники ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычи

Речь идет о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Участники ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычиУчастники ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычиФото: REUTERS
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В ходе видеоконференция страны-участницы ОПЕК+ выбрали вариант сокращения нефтедобычи. Речь идет о сокращении в период с мая по июнь в размере 10 миллионов баррелей в сутки, то есть 22%.

«Встреча все еще идет (...) Но сделка выглядит сейчас так (...) сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне. В июле-декабре - на 8 миллионов баррелей в сутки, далее на 6 миллионов баррелей в сутки с января 2021 года до апреля», - передает РИА Новости слова своего источника.

Отмечается, что в сделке не участвуют Иран, Венесуэла и Ливия.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщила, Россия и Саудовская Аравия договорились «двигаться вперед» по стабилизации нефтяного рынка и поэтому по его словам, сокращение нефтедобычи ОПЕК+ может быть больше 10 миллионов баррелей в сутки.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 9 апреля, стартовала видеоконференция ОПЕК+, в ходе которой страны-участницы сделки обсуждали новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти. По данным источника Reuters, на переговорах обсуждали сокращение нефтедобычи на 20 миллионов баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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