Cтраны ОПЕК+ согласились с условиями сделки по сокращению нефтедобычи

9 Апр 2020 2020-04-09T23:04:16+03:00

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В ходе видеоконференция страны-участницы ОПЕК+ согласились с условиями новой сделки по сокращению нефтедобычи.

«Все члены ОПЕК+ согласны сократить добычу», - сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Мексика также дала согласие на сокращение нефтедобычи в стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал об информации источника РИА Новости о том, что речь идет о варианте сокращения добычи нефти в размере 10 миллионов баррелей в сутки, то есть на 22% в период с мая по июнь, позже на 8 миллионов баррелей в сутки в июле-декабре и на 6 миллионов баррелей в сутки с января и до апреля следующего года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и Саудовская Аравия договорились «двигаться вперед» и сокращение нефтедобычи ОПЕК+ может быть больше 10 миллионов баррелей в сутки.

«Мы договорились снизить добычу - Россия, Саудовская Аравия, страны ОПЕК, и мы ожидаем, что другие страны присоединятся», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU