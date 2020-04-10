Переболевший коронавирусом принц Чарльз отметил годовщину свадьбы с Камиллой Паркер
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили годовщину совместной жизни. Пара счастлива вместе 15 лет.
Совсем недавно принц Чарльз напугал родственников, оказавшись в больнице. У сына Ее Величества был обнаружен коронавирус. 72-летний представитель британского Королевского дома попал в больнице в марте, но несмотря на сложное состояние медики сумели победить болезнь. Где именно принц мог подхватить вирус - не ясно. По одной из версий, его мог заразить князь Монако Альбер II.
Сейчас принц здоров и уже вернулся к своим обязанностям. Тем не менее, рабочие заботы не повод забывать о личной жизни.
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поженились 9 апреля 2005 года, спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы – первой жены принца. Тем не менее, первые слухи о романе Чарльза с будущей супругой появились еще в 1070-м году.
Церемония была гражданской, то есть не в церкви, поэтому королева Елизавета отказалась присутствовать, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU