2020-04-10T13:43:53+03:00
Политика

В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге

СК было возбуждено уголовное дело по данному факту
Елена АКИМОВА
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В Совфеде осудили решение пражских властей снести памятник маршалу КоневуВ Совфеде осудили решение пражских властей снести памятник маршалу КоневуФото: REUTERS
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв прокомментировал решение снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Он назвал данный поступок аморальным и кощунственным.

- Действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные, - отметил сенатор.

Он уверен, что город, какой мы его знаем сегодня, существует «исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев».

Все происходящее достойно осуждения. Так как вся последующая история взаимоотношений между странами не имеет никакого отношения к тому, что было в войну.

- Это не имеет никакого отношения к подвигу советских солдат, к подвигу маршала Конева, который и увековечен в этом памятнике. Поэтому, это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения, — комментирует Косачёв RT.

По факту сноса памятника СКР было возбуждено уголовное дело. А Министр обороны Сергей Шойгу обратился коллеге с просьбой передать монумент России.

В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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