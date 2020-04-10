В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге

10 Апр 2020 2020-04-10T13:43:53+03:00

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв прокомментировал решение снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Он назвал данный поступок аморальным и кощунственным.

- Действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные, - отметил сенатор.

Он уверен, что город, какой мы его знаем сегодня, существует «исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев».

Все происходящее достойно осуждения. Так как вся последующая история взаимоотношений между странами не имеет никакого отношения к тому, что было в войну.

- Это не имеет никакого отношения к подвигу советских солдат, к подвигу маршала Конева, который и увековечен в этом памятнике. Поэтому, это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения, — комментирует Косачёв RT.

По факту сноса памятника СКР было возбуждено уголовное дело. А Министр обороны Сергей Шойгу обратился коллеге с просьбой передать монумент России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770871" frameborder="0"></iframe> В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU