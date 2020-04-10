В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв прокомментировал решение снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Он назвал данный поступок аморальным и кощунственным.
- Действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные, - отметил сенатор.
Он уверен, что город, какой мы его знаем сегодня, существует «исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев».
Все происходящее достойно осуждения. Так как вся последующая история взаимоотношений между странами не имеет никакого отношения к тому, что было в войну.
- Это не имеет никакого отношения к подвигу советских солдат, к подвигу маршала Конева, который и увековечен в этом памятнике. Поэтому, это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения, — комментирует Косачёв RT.
По факту сноса памятника СКР было возбуждено уголовное дело. А Министр обороны Сергей Шойгу обратился коллеге с просьбой передать монумент России.
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу.
ИСТОЧНИК KP.RU