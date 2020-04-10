Из-за сокращения числа кораблей к берегам Франции подплыли киты финвалы

10 Апр 2020 2020-04-10T14:23:25+03:00

Это второе по величине животное в мире, раньше киты-полосатики так близко не подходили к берегу

Изменить размер текста: A A

К берегам Франции подплыли киты-полосатики- биологи считают это следствие пандемии коронавируса. финвалы считаются вторыми по величине животными (самым большим млекопитающим считается синий кит).

Раньше они так близко не подходили к берегу по очевидной причине - эта территория была занята человеком. Здесь ходили корабли, пассажирские и грузовые. Но в связи с пандемией коронавируса число судов, подходящих к берегу, резко сократилось. Освободившуюся территорию начали изучать животные.

- Два кита обнаружены патрулем национального парка Calanque. Это наблюдение второго по величине животного в мире указывает на потенциальное влияние ограничения на поведение дикой фауны,- сказано в сообщении работников парка в твиттер.

Они также отметили, что к берегу стали чаще подходить и другие млекопитающие, а еще рыбы и птицы.

У берегов Франции во время режима самоизоляции заметили финвалов.

ИСТОЧНИК KP.RU