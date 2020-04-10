Из-за сокращения числа кораблей к берегам Франции подплыли киты финвалы
К берегам Франции подплыли киты-полосатики- биологи считают это следствие пандемии коронавируса. финвалы считаются вторыми по величине животными (самым большим млекопитающим считается синий кит).
Раньше они так близко не подходили к берегу по очевидной причине - эта территория была занята человеком. Здесь ходили корабли, пассажирские и грузовые. Но в связи с пандемией коронавируса число судов, подходящих к берегу, резко сократилось. Освободившуюся территорию начали изучать животные.
- Два кита обнаружены патрулем национального парка Calanque. Это наблюдение второго по величине животного в мире указывает на потенциальное влияние ограничения на поведение дикой фауны,- сказано в сообщении работников парка в твиттер.
Они также отметили, что к берегу стали чаще подходить и другие млекопитающие, а еще рыбы и птицы.
У берегов Франции во время режима самоизоляции заметили финвалов.
ИСТОЧНИК KP.RU