2020-04-10T20:43:48+03:00
Общество

Мантуров назвал недопустимым поведение своего зама в аэропорту Ижевска

Число заместителей главы Минпромторга сокращено на одного
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министра промышленности и торговли России Денис МантуровМинистра промышленности и торговли России Денис МантуровФото: Евгения ГУСЕВА
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Министра промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, и заявил, что не видит ему места в своем ведомстве.

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться - очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», - заявил министр.

В итоге число заместителей главы Минпромторга было сокращено на одного - с 11 до 10. Своего места лишился оказавшийся в центре скандала в Ижевском аэропорту Овсянников.

Напомним, при просьбе показать паспорт и посадочный билет контролеру в аэропорту Ижевска замминистра начал нецензурно выражаться и отказался предъявлять документы.

По факту поведения Овсянникова полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позже Минпромторг сообщил, что устроит внутреннее расследование в связи с инцидентом. В ведомстве отметили, что такое поведение выглядит особенно недопустимым в текущей ситуации, когда страна борется с распространением коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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