В ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры энергетической G20 прошли эффективно и теперь ОПЕК+ сможет согласовать сделку по сокрушению нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки в течение первых двух месяцев.
По его словам, соглашение будет длиться до 1 мая 2022 года и в нем примет участие 23 страны. Ранее говорилось, что на сделку согласились только 22, но теперь подсоединилась Мексика.
Новак отметил, что теперь ситуация будет сильно меняться, но теперь важно в течение её действия проводить мониторинг рынка нефти. «Ситуация на рынке нефти будет, безусловно, меняться, при необходимости ОПЕК+ будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу», - сказал министр.
Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции состоялось 9 апреля. Страны-участницы обсуждали новый формат сотрудничества на мировом рынке черного золота. Изначально Мексика была единственной страной, которая не дала свое согласие на сокращение добычи в рамках соглашения. Однако сообщается, что она пошла на уступки после переговоров с Вашингтоном.
Александр Новак: «ОПЕК+ согласовала сделку».Заложенные в соглашении параметры добычи нефти будут действовать до 1 мая 2022 года
ИСТОЧНИК KP.RU