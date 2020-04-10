2020-04-10T22:56:25+03:00
Экономика

В ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти

О прошедших переговорах рассказал Александр Новак
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новак рассказал об эффективных переговорах энергетической G20Новак рассказал об эффективных переговорах энергетической G20Фото: Андрей МИНАЕВ
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры энергетической G20 прошли эффективно и теперь ОПЕК+ сможет согласовать сделку по сокрушению нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки в течение первых двух месяцев.

По его словам, соглашение будет длиться до 1 мая 2022 года и в нем примет участие 23 страны. Ранее говорилось, что на сделку согласились только 22, но теперь подсоединилась Мексика.

Новак отметил, что теперь ситуация будет сильно меняться, но теперь важно в течение её действия проводить мониторинг рынка нефти. «Ситуация на рынке нефти будет, безусловно, меняться, при необходимости ОПЕК+ будет принимать дополнительные меры или восстанавливать добычу», - сказал министр.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции состоялось 9 апреля. Страны-участницы обсуждали новый формат сотрудничества на мировом рынке черного золота. Изначально Мексика была единственной страной, которая не дала свое согласие на сокращение добычи в рамках соглашения. Однако сообщается, что она пошла на уступки после переговоров с Вашингтоном.

Александр Новак: «ОПЕК+ согласовала сделку».Заложенные в соглашении параметры добычи нефти будут действовать до 1 мая 2022 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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