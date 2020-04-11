Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим
За последние сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1124 человека. Половина новых заболевших в Москве младше 65 лет. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 7822 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В связи с увеличением заразившихся в Москве создадут 40 амбулаторных COVID-центров, главной задачей которых станет диагностика и выбор лечения заболевших.
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, мэр Сергей Собянин принял ряд важных решений. Уже со следующей недели вводится пропускной режим - система будет носить заявительный характер, а также ряд предприятий должны будут приостановить свою деятельность и перевести сотрудников «на удаленку».
В городе отменили традиционные субботники с 11 по 25 апреля. А вот волонтеры продолжают помогать бабушкам и дедушкам, инвалидам. Наш корреспондент Андрей Абрамов стал волонтером и рассказывает, как это помогать - разносить продукты и гулять с собаками. Центр поддержки экономики Москвы будет работать на выходных – штат увеличили. Напомним, что московские бизнесмены в связи с коронавирусом получат поддержку в 25 миллиардов рублей.
Оставаться дома москвичей попросил рэпер Ганвест, который заразился коронавирусом от своей пиарщицы, при этом они не ездили заграницу и не жарили шашлыки в теплые выходные.
Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему москвичи за нарушение самоизоляции будут платить 15 000 рублей, а не 4000 рублей.
Стало известно, что ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях увеличено до 7613 рублей.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
ИСТОЧНИК KP.RU