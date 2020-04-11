Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим

11 Апр 2020 2020-04-10T23:35:56+03:00

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За последние сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1124 человека. Половина новых заболевших в Москве младше 65 лет. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 7822 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В связи с увеличением заразившихся в Москве создадут 40 амбулаторных COVID-центров, главной задачей которых станет диагностика и выбор лечения заболевших.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, мэр Сергей Собянин принял ряд важных решений. Уже со следующей недели вводится пропускной режим - система будет носить заявительный характер, а также ряд предприятий должны будут приостановить свою деятельность и перевести сотрудников «на удаленку».

В городе отменили традиционные субботники с 11 по 25 апреля. А вот волонтеры продолжают помогать бабушкам и дедушкам, инвалидам. Наш корреспондент Андрей Абрамов стал волонтером и рассказывает, как это помогать - разносить продукты и гулять с собаками. Центр поддержки экономики Москвы будет работать на выходных – штат увеличили. Напомним, что московские бизнесмены в связи с коронавирусом получат поддержку в 25 миллиардов рублей.

Оставаться дома москвичей попросил рэпер Ганвест, который заразился коронавирусом от своей пиарщицы, при этом они не ездили заграницу и не жарили шашлыки в теплые выходные.

Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему москвичи за нарушение самоизоляции будут платить 15 000 рублей, а не 4000 рублей.

Стало известно, что ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях увеличено до 7613 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU