2020-04-11T02:54:03+03:00
Экономика

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года
Юлия КЕКОВА
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Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+Фото: REUTERS
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Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что переговоры энергетической G20 прошли эффективно.

По его словам, теперь ОПЕК+ удастся согласовать сделку по сокращению добычи нефти в сутки на 10 миллионов баррелей. Это планируется сделать в ближайшие пару месяцев текущего года.

Также Новак отметил, что действие соглашения продлиться до 1 мая 2022 года и в нем примут участие 23 государства. Ранее сообщалось, что на сделку согласились только 22 страны, но теперь Мексика все-же приняла решении об участии.

Ожидается, что ситуация будет сильно меняться, но пока важно в течение действия договоренностей тщательно мониторить мировой рынок нефти.

- Ситуация на рынке нефти, естественно, будет меняться.В случае необходимости ОПЕК+ сможет принимать дополнительные меры или реализовать восстановление добычи прежнего объема черного золота, - сказал Новак.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции состоялось в четверг, 9 апреля. Представители стран-участниц обсуждали новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти. Изначально Мексика была единственной страной, которая не дала свое согласие на сокращение добычи энергопродукта в рамках соглашения. Спустя некоторое время, после переговоров с США государство приняло решение пойти на уступки. Кстати, ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с принцем Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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