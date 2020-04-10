2020-04-10T16:31:35+03:00
Экономика

Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли

Российские власти считают сделку с ОПЕК выигрышной для всех
Ксения АНУФРИЕВА
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Дмитрий Песков отметил, что власти не считают ошибкой отказ государства в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+.Дмитрий Песков отметил, что власти не считают ошибкой отказ государства в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+.Фото: REUTERS
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В Кремле заявили, что в минувшей сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что власти не считают ошибкой отказ государства в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+.

- Россия была последовательна в кооперации для стабилизации рынка, - заявил представитель Кремля 10 апреля.

Дмитрий Песков также заявил, что в сделке ОПЕК+ нет проигравших: производители, потребителя и вся экономика в целом только выиграли от данной ситуации. В Кремле убеждены, что согласие Мексики по объемам нефтедобычи позитивно отразится на мировых рынках.

- В настоящее время работа с мексиканскими партнерами продолжается. Мы надеемся, что удастся согласовать ими те параметры, которые уже согласованы остальными 22 странами, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера и добавил, что министр энергетики России Александр Новак активно продолжает работу в рамках G20.

Напомним, заседание по ОПЕК+ началось 9 апреля. В ходе переговоров страны-участницы сделки обсудили новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти. По итогам переговоров Мексика согласилась на сокращение добычи в рамках соглашения. На уступки представители государства пошли только после переговоров с Соединенными Штатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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