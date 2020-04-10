2020-04-10T22:46:25+03:00
Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили переговоры ОПЕК+

Российский лидер и саудовский принц провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров российский лидер и саудовский принц условились о дальнейших контактах по этой теме.

Ранее в Кремле сообщили, что вопросы о мировом рынке нефти в ходе телефонного разговора и прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность по сокращению нефтедобычи Путин обсудили с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств также поговорили о сотрудничестве в космосе и о предпринимаемых в России и США меры по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, заседание стран-участниц ОПЕК+ в формате состоялось 9 апреля. Участники переговоров обсуждался новый формат сотрудничества на мировом рынке нефти. Накануне Министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что переговоры энергетической G20 прошли эффективно и теперь ОПЕК+ может согласовать сделку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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