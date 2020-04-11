11 Апр 2020 2020-04-10T23:46:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 11 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 11 апреля 2020 года возросло до 102 человек. За последние сутки в стране от covid-19 скончались 27 больных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее количество пациентов с диагнозом коронавирус увеличилось до 11 917 человек, что означает 1 786 новых случаев инфицирования граждан внутри государства в разных регионах. Большее число заражений врачи вновь зафиксировали в Москве - всего 7 822 заболевших. По словам вице-мэра Анастасии Раковой столичные больницы и скорые работают на пределе своих возможностей.

Сайт kp.ru уже писал, что во всем мире с начала возникновения пандемии число людей с положительным тестом на covid-19 превысило 1 миллион 600 тысяч человек.

Между тем, в России медики смогли вылечить от коронавируса 795 человек. Пациенты проходили лечение в больницах и теперь им предстоит некоторое время провести дома на самоизоляции. Этот режим в стране продлен до конца апреля.

Чтобы справляться с болезнью более эффективно президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям подготовить системы перепрофилирования врачей для лечения коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU