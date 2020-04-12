2020-04-12T00:35:07+03:00
Звезды

Близкий друг просит молиться за Татьяну Буланову

Звезда сериала "Рая знает все!" очень переживает за 51-летнюю певицу
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Татьяны в последнее время было много выступлений, но она никогда не жаловалась на здоровьеУ Татьяны в последнее время было много выступлений, но она никогда не жаловалась на здоровьеФото: Тимур ХАНОВ
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Друзья и поклонники Татьяны Булановой не находят себе места. 51-летняя певица экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. В последнее время поющая о тяжкой женской доли артистка работала на износ. Ее близкий друг Артем Анчуков, полюбившийся телезрителям по сериалам "Рая знает все!" и "Мажор-3", попросил россиян молиться о здоровье звезды.

Татьяна Буланова попала в одну из петербургских больниц из-за проблемы с сердцем. У певицы подозревают инсульт. Заслуженная артистка находится в сознании и даже смогла пообщаться со своим близким другом, актером Артемом Анчуковым.

"Я также, как и все ее друзья и поклонники очень взволнован. Но знаю, что сейчас она, слава Богу, в сознании. В настоящее время она находится в больнице. Она на связи", - цитирует артиста 5-tv.ru.

В ходе переписки Татьяна сообщила, что вовремя обратилась к врачам. Однако не уточнила, по какой причине ей потребовалась помощь.

У Татьяны в последнее время было много выступлений, но она никогда не жаловалась на здоровье. "Да, бывало, что у нее поднималось давление. Наверное, такое случается у любого человека, у которого такой напряженный и сумасшедший гастрольный график", - рассказал Артем.

Он отметил, что Буланова давно живет в таком ритме - бесконечные переезды, перелеты, поезда, съемки, разные города. Анчуков обратился к друзьям и поклонникам помолиться о ее здоровье.

Стоит отметить, что год назад Татьяна Буланова откровенно рассказывала о проблемах со здоровьем. По признанию звезды, ее периодически подводит память. Как известно, причина потери памяти может заключаться в нехватке витамина В12, а также неправильном питании. "Как говорят, самый страшный сон артиста, когда ты выходишь на сцену и перед глазами у тебя белый лист. У меня такое было несколько раз, причем на песнях, которые я пела много лет", - жаловалась Буланова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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