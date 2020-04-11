Спецпропуска для поездки на такси в Москве в период самоизоляции: Водителей обязали проверять QR-коды у пассажиров
С 15 апреля Москва начнёт ездить по спецпропускам. Указ об этом подписал сегодня, 11 апреля, мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.
Цифровые пропуска в виде QR-кода обязаны будут оформлять все, кто пользуется транспортом, как личным, так и общественным. В том числе и таксисты. Им нужно иметь при себе цифровой пропуск на поездки, связанные с осуществлением трудовой деятельности. Такой электронный код выдаётся "шашечкам" один раз для постоянного использования до 30 апреля включительно.
Желающим прокатиться на такси также надо заранее позаботиться о разовом электронном пропуске.
При этом таксисты в Москве будут обязаны проверять наличие спецпропуска у пассажира. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Водители такси обязаны поверять цифровой код и, если у пассажира его нет, то начиная с 15 апреля, водители его не повезут", - объяснил Алексей Немерюк.
С понедельника, 13 апреля, пропуск можно будет оформить на портале мэра Москвы mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.
Пешеходам получать пропуска пока не нужно. При этом выходить из дома разрешается только в исключительных случаях. Напомним, до 30 апреля включительно в Москве действует режим всеобщей самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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