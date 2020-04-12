Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года возросло до 72 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года возросло до 72 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 8852 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувший день медики выявили 1030 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 499 пациентов, за сутки больничные палаты покинули 149 излечившихся.
На сегодняшний день пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, 1700 человек, у которых болезнь протекает в лёгкой форме проходят лечение на дому.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в этот период ввели специальные цифровые пропуска.
Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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