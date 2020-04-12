12 Апр 2020 2020-04-11T23:39:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года возросло до 72 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 8852 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувший день медики выявили 1030 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 499 пациентов, за сутки больничные палаты покинули 149 излечившихся.

На сегодняшний день пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Кроме того, 1700 человек, у которых болезнь протекает в лёгкой форме проходят лечение на дому.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в этот период ввели специальные цифровые пропуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU