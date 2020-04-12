2020-04-11T23:06:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года составило 499 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 апреля 2020 года составило 499 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 149 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки COVID-19, по оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, в столице зафиксированы уже 8852 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувший день медики выявили 1030 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем многие из них – люди моложе 45 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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