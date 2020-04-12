Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 апреля 2020: 152 новых случая и введение цифровых пропусков

12 Апр 2020 2020-04-11T22:56:04+03:00

«КП» собрала самые важные новости о коронавирусе в Московской области на 12 апреля 2020

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В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом еще 152 человека. И снова молодые. Почти половина новых случаев - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Теперь общее число пациентов в регионе выросло до 1082. Больше всего заболевших в Люберцах и Химках и Красногорсе.

- С начала эпидемии в Московской области скончались 14 человек. Выздоровели и выписаны 75 человек, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В подмосковных больницах рассказали, что к ним поступают пациенты из Москвы, других регионов России и из-за рубежа. За все время в Московской области было зарегистрировано 274 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно в области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении правил на следующую неделю – с 13 по 19 апреля 2020 года. В соответствии с его указом с 15 апреля в регионе начнут действовать цифровые пропуска. Как оформить, сейчас особенно волнует жителей.

Тем временем в подмосковных Химках выстроилась очередь из скорых в Федеральный клинический центр. Такая загруженность связана с перепрофилированием этого крупного медицинского центра для приема пациентов с коронавирусом и пневмониями. По мнению экспертов, прием инфекционных пациентов требует значительное количество времени. При этом всех тяжелых больных обслуживают вне очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU