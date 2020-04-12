Коронавирус в Москве, последние новости на 12 апреля 2020: в столице ввели цифровые пропуска

12 Апр 2020 2020-04-11T23:04:03+03:00

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За последние сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1030 человек. И снова болеют молодые. По данным оперштаба, половина новых заболевших в Москве младше 45 лет. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 8852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Для того, чтобы максимальное количество пациентов, зараженных COVID-19, лечилось в больницах, а не дома, в Москве решили увеличить коечный фонд. Об этом 11 апреля заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. В настоящий момент пациентов готовы принять 25 стационаров, в том числе и частных. В ближайшее время еще 40 городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в амбулаторные центры для пациентов с подозрением на COVID-19.

Такая мера выглядит не только вынужденной, но и логичной. Учитывая, что домашние пациенты (с легкой формой инфекции) зачастую игнорируют всякие ограничения и выходят, что называется, в свет. С начала месяца уже 26 нарушителей.

Эффективной мерой контроля за передвижением по Москве станут цифровые пропуска. Указ об их введении 11 апреля подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как они действуют и кому нужны читайте на нашем сайте.

Тем временем коронавирус добрался и до благоустройства столицы. Ранее городские власти временно отменили обновление дворов по программе "Мой район" и жилых домов по программе капитального ремонта. Теперь в Москве все благоустройство приостановлено с полуночи субботы, 11 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Но не стоит переживать! По данным мэрии всем рабочим сохранят зарплаты.

А вот мошенники «работают» без выходных. Пользуются тем, что москвичи всех возрастов сидят дома в самоизоляции или на карантине. Фальшивые газовики, санитарные врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильники, скидывают ссылки на электронку - и, прикрываясь вирусом, берут на испуг. Та еще зараза! Мы собрали самые распространенные уловки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU