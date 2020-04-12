Коронавирус в Москве, последние новости на 12 апреля 2020: в столице ввели цифровые пропуска
За последние сутки число заболевших в Москве увеличилось на 1030 человек. И снова болеют молодые. По данным оперштаба, половина новых заболевших в Москве младше 45 лет. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в столице выявлено 8852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Для того, чтобы максимальное количество пациентов, зараженных COVID-19, лечилось в больницах, а не дома, в Москве решили увеличить коечный фонд. Об этом 11 апреля заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. В настоящий момент пациентов готовы принять 25 стационаров, в том числе и частных. В ближайшее время еще 40 городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируют в амбулаторные центры для пациентов с подозрением на COVID-19.
Такая мера выглядит не только вынужденной, но и логичной. Учитывая, что домашние пациенты (с легкой формой инфекции) зачастую игнорируют всякие ограничения и выходят, что называется, в свет. С начала месяца уже 26 нарушителей.
Эффективной мерой контроля за передвижением по Москве станут цифровые пропуска. Указ об их введении 11 апреля подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как они действуют и кому нужны читайте на нашем сайте.
Тем временем коронавирус добрался и до благоустройства столицы. Ранее городские власти временно отменили обновление дворов по программе "Мой район" и жилых домов по программе капитального ремонта. Теперь в Москве все благоустройство приостановлено с полуночи субботы, 11 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Но не стоит переживать! По данным мэрии всем рабочим сохранят зарплаты.
А вот мошенники «работают» без выходных. Пользуются тем, что москвичи всех возрастов сидят дома в самоизоляции или на карантине. Фальшивые газовики, санитарные врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильники, скидывают ссылки на электронку - и, прикрываясь вирусом, берут на испуг. Та еще зараза! Мы собрали самые распространенные уловки.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
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