В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о введении санкций в отношении стран, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 тянут с вывозом своих граждан из Штатов, сказал, что нужно «разобраться с содержательной стороной этого сигнала».
Замглавы МИД отметил, что «пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию».
Сергей Рябков также сказал, что международное сообщество «видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке», когда различные ограничения ведут к ухудшению положения простых людей, а не к «изменению поведения правительств», как заявляют в Вашингтоне, причем американские санкции в условиях распространения заболевания во всем мире вызывают все большее неприятие.
«Но что касается конкретно этого предупреждения, сигнала – будем с этим разбираться», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала пандемии Трамп стал проводить брифинги по ситуации с коронавирусом в США каждый день, и это даже начало вызывать раздражение у его советников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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