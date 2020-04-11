В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

11 Апр 2020 2020-04-11T23:49:20+03:00

Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовых санкциях в отношении стран, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан Фото: REUTERS

Сергей Рябков отметил, что нужно «разобраться с содержательной стороной этого сигнала»

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о введении санкций в отношении стран, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 тянут с вывозом своих граждан из Штатов, сказал, что нужно «разобраться с содержательной стороной этого сигнала».

Замглавы МИД отметил, что «пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию».

Сергей Рябков также сказал, что международное сообщество «видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке», когда различные ограничения ведут к ухудшению положения простых людей, а не к «изменению поведения правительств», как заявляют в Вашингтоне, причем американские санкции в условиях распространения заболевания во всем мире вызывают все большее неприятие.

«Но что касается конкретно этого предупреждения, сигнала – будем с этим разбираться», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала пандемии Трамп стал проводить брифинги по ситуации с коронавирусом в США каждый день, и это даже начало вызывать раздражение у его советников.

ИСТОЧНИК KP.RU