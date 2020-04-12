Китайские специалисты рассказали о новых симптомах коронавируса
Группа китайских ученых провела исследование, в ходе которого выявила ранее неизвестные симптомы заболевания коронавирусом COVID-19. В частности, в их отчете говорится, что во время вспышки заболевания в городе Ухань, откуда инфекция начала постепенно распространяться по всему миру, некоторые пациенты местных больниц жаловались на проблемы с координацией, у части из них наблюдалась также невнятная речь.
В опубликованном в JAMA Neuology исследовании говорится, что неврологические симптомы были у 36% больных в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания, китайские врачи отмечали у своих подопечных слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и помутнение сознания.
При этом больные жаловались и на уже известные симптомы коронавируса: высокую температуру, головную боль и сухой кашель. Уточняется, что исследователи проанализировали данные 214 заболевших COVID-19 жителей Уханя.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, Китай отправил в Россию бригаду медиков, в ее составе десять экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также специалисты по китайской традиционной медицине. Рейс доставил также необходимые медицинские изделия.
Как после окончания карантина выглядит Ухань.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учеными названы пять факторов, которые влияют на тяжесть заболевания коронавирусом
Профессор-иммунолог Артуро Касадевал и инфекционист Лииз-Анн Пирофски объяснили, почему коронавирус проявляет себя настолько по-разному (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»