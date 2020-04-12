2020-04-12T06:15:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайские специалисты рассказали о новых симптомах коронавируса

По словам экспертов из КНР, у многих больных COVID-19 наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китаю удалось справиться с коронавирусом в УханеКитаю удалось справиться с коронавирусом в УханеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа китайских ученых провела исследование, в ходе которого выявила ранее неизвестные симптомы заболевания коронавирусом COVID-19. В частности, в их отчете говорится, что во время вспышки заболевания в городе Ухань, откуда инфекция начала постепенно распространяться по всему миру, некоторые пациенты местных больниц жаловались на проблемы с координацией, у части из них наблюдалась также невнятная речь.

В опубликованном в JAMA Neuology исследовании говорится, что неврологические симптомы были у 36% больных в целом и у 46% пациентов с тяжелым течением заболевания, китайские врачи отмечали у своих подопечных слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и помутнение сознания.

При этом больные жаловались и на уже известные симптомы коронавируса: высокую температуру, головную боль и сухой кашель. Уточняется, что исследователи проанализировали данные 214 заболевших COVID-19 жителей Уханя.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, Китай отправил в Россию бригаду медиков, в ее составе десять экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также специалисты по китайской традиционной медицине. Рейс доставил также необходимые медицинские изделия.

Как после окончания карантина выглядит Ухань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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