12 Апр 2020 2020-04-12T10:40:10+03:00

Актриса добавила, что что денег ей хватает

Изменить размер текста: A A

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о размере своей пенсии. Сумма выплат народной артистке составляет 55 тысяч рублей.

- Я получаю 25 тысяч рублей. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, "лужковские", сейчас, наверное, это уже "собянинские", - сказала Шукшина в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее словам, денег ей вполне хватает.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU