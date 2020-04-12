Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о размере своей пенсии
Актриса добавила, что что денег ей хватает
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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о размере своей пенсии. Сумма выплат народной артистке составляет 55 тысяч рублей.
- Я получаю 25 тысяч рублей. Плюс 30 тысяч, я не знаю как они раньше назывались, "лужковские", сейчас, наверное, это уже "собянинские", - сказала Шукшина в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.
По ее словам, денег ей вполне хватает.
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ИСТОЧНИК KP.RU