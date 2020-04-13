Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 550 тысяч
Из-за коронавируса в США скончались 21733 человек, вылечились 32728 больных
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 550 тысячФото: REUTERS
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 554 226, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в США от последствий заражения коронавирусом скончались 21733 человек, вылечились 32728 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU