Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистке стало лучше, но врачи боятся давать прогнозы

13 Апр 2020 2020-04-13T13:26:33+03:00

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Народная артистка РСФСР почти две недели находится на лечении в частной клинике. За это время новости о состоянии здоровья Надежды Бабкиной поступают очень дозированно. На днях стало известно, что медики вывели пациентку из медикаментозной комы. Первое время, отходя от лекарств, Бабкина даже не могла говорить.

- Прогноз положительный, я вчера звонил в больницу - врачи говорят, ей стало лучше, - сообщил kp.ru депутат Мосгордумы, Народный артист России Евгений Герасимов (в 2014-2019 годах Бабкина была его коллегой в муниципальном парламенте. - Ред). - Подробностей рассказать не могу, медики не хотят комментировать состояние здоровья Надежды Бабкиной.

Кроме того, недоступен для комментариев и пресс-атташе певицы Александр Велор; ее муж Евгений Гор и сын Данила Заседателев также не отвечают на звонки прессы.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией 1 апреля. Несколько дней 70-летняя артистка провела в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU