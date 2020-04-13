Голикова: На текущей неделе произойдёт рост заболеваемости, хотелось бы, чтобы после этого началось плато
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с президентом Владимиром Путиным, что с 16 марта, когда началось широкое распространение коронавируса в России, прошло два инкубационных периода. Опираясь на данные других государств, ожидается, что именно с этого момента произойдёт либо рост числа заражённых, либо выход на плато.
-Поэтому рассматриваем эту неделю как период, когда будет нарастание заболваемосити. Но нам бы очень хотелось, чтобы за ней уже началлось плато, - отметила Голикова.
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ИСТОЧНИК KP.RU