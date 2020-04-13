Голикова: В России зарегистрировано 10 тест-систем на выявление коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T15:51:55+03:00

13 апреля в Москву поступят тесты на антитела к COVID-19

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В России зарегистрировано уже десять тест-систем на выявление коронавируса. Тестирование проводят 254 лаборатории, в том числе 18 частных, сообщила в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с президентом Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также отметила, что Россия находится в числе лидеров по показателю проведённых анализов.

Татьяна Голикова сообщила, что сегодня, 13 апреля, в Москву поступят тесты на наличие антител к коронавирусу, которые будут использоваться в том числе для тестирования медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU