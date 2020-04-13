Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю

13 Апр 2020 2020-04-13T16:44:04+03:00

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, почему новый коронавирус получил такое глобальное распространение по всему миру. Дело в длительном инкубационном периоде, который составляет 1-2 недели. В течение этого времени люди могут бессимптомно передавать инфекцию, тем самым ускоряя её распространение.

- Этот конкретный вирус войдет в историю. Во-первых, он новый, неизвестный. Во-вторых, он новый и для иммунной системы, поэтому вызывает такие серьезные осложнения у людей, потому что у них нет иммунной защиты к нему, - сказал Волчков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Эксперт также заявил, что единственный способ справиться с распространением вируса - это введение жесткого карантина по примеру Китая. По мнению Волчкова, мягкая форма карантина, которая сейчас наблюдается во многих регионах, только растягивает его.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случае заражения коронавирусом. За последние сутки вирусом заразилось 2558 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU