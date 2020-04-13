В Сети появилась часть отменённой презентации Apple

13 Апр 2020 2020-04-13T18:25:57+03:00

Её удалили со словами, что запись была только для внутреннего использования

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Обозреватель технических новинок и создатель YouTube канала "Front Page Tech" Джон Проссер опубликовал в своей соцсети часть презентации Apple, на которой в марте 2020 года должны были представить новый iPad Pro, но она была отменена из-за пандемии коронавируса.

Позже он удалил пост, объяснив это тем, что запись была "только для внутреннего использования".

ИСТОЧНИК KP.RU