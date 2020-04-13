2020-04-13T19:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

"Легкие за полдня - в труху": Медсестра из Коммунарки рассказала о коронавирусе

По её словам, новая инфекция чрезвычайно агрессивна
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Медсестра из "Коммунарки" рассказала, насколько коронавирус опасен для наших легкихМедсестра из "Коммунарки" рассказала, насколько коронавирус опасен для наших легкихФото: REUTERS
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Медсестра из "Коммунарки" рассказала kp.ru, насколько коронавирус опасен для наших легких. По её словам, новая инфекция чрезвычайно агрессивна, легкие могут отказать за несколько часов.

- Еще утром женщина чай пила и со всеми разговаривала. В обед уже все - от легких ничего не осталось. В труху. Страшно. Мы такого никогда не видели. Что это за зараза такая, непонятно. - сказала медсестра, призвав всех сидеть дома и беречь пожилых людей, для которых эта болезнь намного опасней.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в России зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в в Москве, Санкт-Петербурге и областях двух столиц. За последние сутки в вирусом заразились 2558 человека.

В Москве, где ситуация с коронавирусом наиболее тяжелая, были введены цифровые пропуска. Получить их можно тремя способами: на портале правительства Москвы MOS.RU, по телефону и с помощью смс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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