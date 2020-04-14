Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 апреля 2020 выросло до 11513 человек

14 Апр 2020 2020-04-13T22:14:15+03:00

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Москве на 14 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Москве на утро 14 апреля достигло 11 513 человек. Это данные столичного оперштаба по противодействию распространения инфекции, которые отображаются на официальном сайте мэрии.

Накануне к заболевшим прибавилось еще 1 355 пациентов с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением в инфекционных больницах столицы. Некоторых отпускают на лечение домой. Состояние таких больных врачи контролируют удаленно при помощи телемедицины.

Сохраняется и печальная статистика: более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет. Детей и пожилых пациентов приблизительно по 5%. Кроме того, людей продолжают выписывать из больниц. Накануне — плюс 150 выздоровевших. Всего же в списке исцелившихся 837 человек.

14 апреля также последний день, когда жители столицы могут оформить цифровые пропуска. В обязательном порядке они нужны всем, кто передвигается на транспорте: личные авто, а также общественный транспорт. Разрешение — это комбинация цифр, которую выдает зарегистрировавшимся система. Для поездок на работу она действительна до 30 апреля. В остальных случаях нужно оформлять разовый пропуск.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Москве введена полная самоизоляция. Покидать квартиры можно только по уважительным причинам: в магазин, аптеку, поездка на работу или больницу. Выгуливать собак разрешается в 100 метрах от дома. Также можно вынести мусор.

Пешеходам-нарушителям грозит 4000 рублей и 5000 рублей в случае повторного нарушения. Для водителей действует штраф в 5000 рублей. Однако если вы отправитесь на работу без цифрового пропуска, санкции другие — до 40 тысяч рублей.

За подделку цифровых пропусков также могут наказать. Как только появилась информация о том, что документ можно фальсифицировать, власти напомнили, что за это предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU