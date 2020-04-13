Новак: Путин сыграл ключевую роль в сделке ОПЕК+
Президент России провёл переговоры с Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
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Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль для достижения соглашения в сделке ОПЕК+, рассказал глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
Министр отметил, что накануне переговоров президент Путин несколько раз переговорил с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, чтобы разрешить разногласия.
ИСТОЧНИК KP.RU