2020-04-13T22:26:23+03:00
Экономика

Новак: Путин сыграл ключевую роль в сделке ОПЕК+

Президент России провёл переговоры с Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль для достижения соглашения в сделке ОПЕК+, рассказал глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

Министр отметил, что накануне переговоров президент Путин несколько раз переговорил с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, чтобы разрешить разногласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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