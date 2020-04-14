Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, который угрожает целой популяции коал в Австралии

14 Апр 2020 2020-04-14T07:49:34+03:00

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За последние девять лет численность австралийских коал сократилась больше, чем вдвое. Причиной стали лесные пожары, которые уничтожали в 2019 году миллиард животных, деятельность человека, нападение собак, а также вирус, вызывающий у коал синдром иммунодефицита, рак и ряд других опасных заболеваний.

Ученые называют вирус KoRV одной из угроз популяции коал.

- Патоген может передаваться как от одного животного к другому, так и от матери к ее детенышам, и сейчас многие популяции сумчатых медведей практически полностью заражены этим ретровирусом,- сообщают исследователи в журнале PNAS.

Изначально ученые считаи, что это так называемый эндогенный вирус - обрывок генома ретровируса, сохранившийся в ДНК всех коал. Он мог "пробудиться" по неустановленной причине. Но в 2013 году нашлось тому опровержение. Источником вируса исследователи из Международного коллектива биологов под руководством Джошуа Хэйуорда, считают азиатских и австралийских летучих мышей.

Большое расстояние между очагами заражения среди коал объясняют тем, что летучие мыши могут преодолевать даже водные барьеры между континентами.

ИСТОЧНИК KP.RU