2020-04-14T12:28:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии

Кабмин временно разрешил продавать средства индивидуальной защиты без лицензии
Ксения АНУФРИЕВА
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Российское правительство 13 апреля приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензиейРоссийское правительство 13 апреля приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензиейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российское правительство 13 апреля приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензией, а также сняло ограничение с наценки на них. Кабмин также приостановил действие закона, который определял "Росхимзащиту" Ростеха оператором, который может осуществлять оптовую торговлю защитными масками, сообщает ТАСС.

Специалисты "Росхимзащиты" подтвердили, что уже ознакомились с данным решением правительства.

- Принятие таких решений – прерогатива кабинета министров. Наша задача - исполнять эти решения и поручения властей государства в целом, - отметили в компании.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на фоне распространения коронавируса, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Это постановление кабмин подписал 6 апреля текущего года и в нем же установил ограничения на продажу масок и перчаток. По ограничениям, которые теперь отменены, на каждом этапе продаж цена на них могла повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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