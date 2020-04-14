Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Российское правительство 13 апреля приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензией, а также сняло ограничение с наценки на них. Кабмин также приостановил действие закона, который определял "Росхимзащиту" Ростеха оператором, который может осуществлять оптовую торговлю защитными масками, сообщает ТАСС.
Специалисты "Росхимзащиты" подтвердили, что уже ознакомились с данным решением правительства.
- Принятие таких решений – прерогатива кабинета министров. Наша задача - исполнять эти решения и поручения властей государства в целом, - отметили в компании.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на фоне распространения коронавируса, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Это постановление кабмин подписал 6 апреля текущего года и в нем же установил ограничения на продажу масок и перчаток. По ограничениям, которые теперь отменены, на каждом этапе продаж цена на них могла повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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