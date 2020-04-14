Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии

14 Апр 2020 2020-04-14T12:28:40+03:00

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Российское правительство 13 апреля приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензией, а также сняло ограничение с наценки на них. Кабмин также приостановил действие закона, который определял "Росхимзащиту" Ростеха оператором, который может осуществлять оптовую торговлю защитными масками, сообщает ТАСС.

Специалисты "Росхимзащиты" подтвердили, что уже ознакомились с данным решением правительства.

- Принятие таких решений – прерогатива кабинета министров. Наша задача - исполнять эти решения и поручения властей государства в целом, - отметили в компании.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что на фоне распространения коронавируса, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Это постановление кабмин подписал 6 апреля текущего года и в нем же установил ограничения на продажу масок и перчаток. По ограничениям, которые теперь отменены, на каждом этапе продаж цена на них могла повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU