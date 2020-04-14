2020-04-14T13:41:37+03:00
Общество

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Проект нормативного акта приняли во втором и третьем чтениях
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Согласно принятому депутатами в третьем чтении закону день воинской славы России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» будет устранен. Памятную дату перенесли на 3 сентября. Фото: официальный сайт Госдумы Российской ФедерацииСогласно принятому депутатами в третьем чтении закону день воинской славы России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» будет устранен. Памятную дату перенесли на 3 сентября. Фото: официальный сайт Госдумы Российской Федерации
Изменить размер текста:

Российская Государственная думы приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. Об этом сообщает на официальном сайте нижней палаты.

Согласно принятому депутатами в третьем чтении закону день воинской славы России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» будет устранен. Памятную дату перенесли на 3 сентября. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.

- Вторая мировая война стала наиболее кровопролитной за всю историю. Советский народ понес в ней самые тяжелые потери, а победа советской армии над фашистами сыграла решающую роль не только в отечественной истории, но и в истории всего человечества, - заявил Владимир Шаманов.

Дату дня воинской славы решили перенести, чтобы укрепить патриотические основы и исторические ценности, сохранить справедливость и достоверность в отношении настоящих победителей во Второй мировой войне, а также увековечить память погибших, которые сражались за свою Родину. Предложенная формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», по мнению инициаторов законопроекта, должна символизировать переход от состояния войны к миру, поиску мирного существования людей и взаимопомощи.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Государственная дума одобрила данный законопроект, ведь, по словам политиков, победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в окончание Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках
Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей
В Сбербенке начали оформлять ипотеку онлайн, чтобы клиент не нарушал режим изоляции
Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Розничная торговля в России сократилась на 35%
Спецпропуска не помешают поставкам продовольствия в Москве
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры оказались в списке системообразующих предприятий
ВОЗ: пик коронавируса в мире еще не наступил
Власти России увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
Путин сообщил, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса
Путин: На борьбу с последствиями пандемии коронавируса правительство России выделило до 1,2% ВВП
В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков из-за недостоверных данных
Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком
Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений
Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса
Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса
От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса