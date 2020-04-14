Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

14 Апр 2020 2020-04-14T13:41:37+03:00

Согласно принятому депутатами в третьем чтении закону день воинской славы России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» будет устранен. Памятную дату перенесли на 3 сентября. Фото: официальный сайт Госдумы Российской Федерации

Изменить размер текста: A A

Российская Государственная думы приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году. Об этом сообщает на официальном сайте нижней палаты.

Согласно принятому депутатами в третьем чтении закону день воинской славы России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны» будет устранен. Памятную дату перенесли на 3 сентября. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с Председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.

- Вторая мировая война стала наиболее кровопролитной за всю историю. Советский народ понес в ней самые тяжелые потери, а победа советской армии над фашистами сыграла решающую роль не только в отечественной истории, но и в истории всего человечества, - заявил Владимир Шаманов.

Дату дня воинской славы решили перенести, чтобы укрепить патриотические основы и исторические ценности, сохранить справедливость и достоверность в отношении настоящих победителей во Второй мировой войне, а также увековечить память погибших, которые сражались за свою Родину. Предложенная формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», по мнению инициаторов законопроекта, должна символизировать переход от состояния войны к миру, поиску мирного существования людей и взаимопомощи.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Государственная дума одобрила данный законопроект, ведь, по словам политиков, победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в окончание Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU