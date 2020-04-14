Спецпропуска не помешают поставкам продовольствия в Москве

14 Апр 2020 2020-04-14T14:32:20+03:00

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В Москве не возникнет проблем с поставками продовольствия из-за введения пропускного режима. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, водители, которые осуществляют продовольственные перевозки, будут пользоваться рабочими пропусками. Заявление Немерюка передает РИА Новости.

Напомним, в Москве, регионе с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу, были введены спецпропуска. 13 апреля началось их оформление на территории столицы и Подмосковья. Действовать спецпропуска начнут 15 апреля. Оформить их можно тремя способами: заполнить электронное заявление на портале mos.ru, отправить сообщение на номер 7377 или позвонить в Единую справочную службу.

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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Штрафы за нарушения с цифровыми пропусками в Москве: сколько составят и какие предусмотрены

С 15 апреля по Москве и Московской области разрешат ездить на личном и общественном транспорте только с цифровым пропуском. Их уже начали оформлять сегодня, 13 апреля, на портале мэра mos.ru. Напомним, такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU