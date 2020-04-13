На Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыле
Украинская полиция 13 апреля задержала еще одного предполагаемого виновника пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Подозреваемый в поджоге – 37-летний житель одного из окрестных сел.
Сотрудникам правоохранительных органов «по горячим следам» удалось выяснить, что мужчина жег мусор в своем дворе, а потом остатки еще тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.
В сообщении подчеркивается, что «поджигатель» позже увидел, что трава загорелась, и огонь перекинулся дальше, но не позвонил ни пожарным, ни в полицию, пытался потушить пламя самостоятельно, но было уже поздно. В зоне отчуждения вспыхнул крупный пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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