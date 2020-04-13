2020-04-13T23:20:27+03:00
Политика

На Украине задержали предполагаемого виновника пожара в Чернобыле

Местный житель жег мусор и спровоцировал третье возгорание в зоне отчуждения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожары в районе Чернобыля начались еще 4 апреляПожары в районе Чернобыля начались еще 4 апреляФото: REUTERS
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Украинская полиция 13 апреля задержала еще одного предполагаемого виновника пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Подозреваемый в поджоге – 37-летний житель одного из окрестных сел.

Сотрудникам правоохранительных органов «по горячим следам» удалось выяснить, что мужчина жег мусор в своем дворе, а потом остатки еще тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

В сообщении подчеркивается, что «поджигатель» позже увидел, что трава загорелась, и огонь перекинулся дальше, но не позвонил ни пожарным, ни в полицию, пытался потушить пламя самостоятельно, но было уже поздно. В зоне отчуждения вспыхнул крупный пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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