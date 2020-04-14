Иммунолог посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета во время пандемии

14 Апр 2020 2020-04-14T17:19:39+03:00

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Занятие сексом, безусловно, способствуют снятию напряжения и укрепляет иммунную систему, а крепкий алкоголь, наоборот, наносит вред организму человека в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил академик Российской академии наук Валерий Черешнев.

- Это одна из разновидностей снятия напряжения. В определенном возрасте у людей присутствует такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунитета это, безусловно, полезно. А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет организм и может способствовать ухудшению состояния здоровья, - рассказал иммунолог РАН.

В этой связи лучше всего отказаться от употребления спиртных напитков во время самоизоляции. Специалист также отметил, что голод может способствовать укреплению иммунитета, если он не слишком сильные и не «лечебный». Например, у человека язвенная болезнь желудка, то у такого способа сохранить свое здоровье могут быть печальные последствия, например обострение некоторых заболеваний.

Академик также рассказал о пользе и вреде употребления имбиря и лимонов, спрос на которые на фоне распространения инфекции в России значительно вырос.

- Если принимать их в обычных дозах, то вы сможете хорошо поддержать функционирование иммунной системы. А если это сделать ударно - в короткий промежуток времени и в больших дозах, то вновь добьетесь того, о чем я уже сказал: возбуждение - истощение, всплеск, взрыв - угасание. Конечно, это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда, - посоветовал Валерий Черешнев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что наш корреспондент решила посетить лекцию по секс-просвещению и узнала, помогает ли занятие сексом против коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU