Пожары в Чернобыле не повлияли на радиационные фон в соседней Брянской области

14 Апр 2020 2020-04-14T17:55:29+03:00

Пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на радиационный фон в соседней Брянской области Фото: REUTERS

Расстояние от места возгорания до границы Брянской области составило от 150 о 200 километров

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В Брянской области не обнаружили повышения радиационного фона из-за лесных пожаров в Чернобыле, сообщает МЧС. Расстояние от места пожаров до границы Брянской области составило 150-200 километров.

- Со времени возникновения пожаров, с 4 апреля, по настоящее время изменений в радиационном фоне в приграничных районах Брянской области не зафиксировано, - сообщили в ведомстве. В МЧС также уточнили, что задымление от пожаров не распространилось на территорию России.

Ранее стало известно о том, что пожар в Чернобыльской зон отчуждения был ликвидирован. Но на тушение тления уйдет еще несколько суток.

Лесные пожары вспыхнули в Чернобыле еще 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории примерно в 100 гектаров. Горели сразу 4 лесничества вокруг Чернобыльской АЭС. Последствием пожаров в Чернобыле стал резко возросший уровень радиации, который превысил норму в 16 раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772901" frameborder="0"></iframe> Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции

ИСТОЧНИК KP.RU