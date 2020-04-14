Пожары в Чернобыле не повлияли на радиационные фон в соседней Брянской области
В Брянской области не обнаружили повышения радиационного фона из-за лесных пожаров в Чернобыле, сообщает МЧС. Расстояние от места пожаров до границы Брянской области составило 150-200 километров.
- Со времени возникновения пожаров, с 4 апреля, по настоящее время изменений в радиационном фоне в приграничных районах Брянской области не зафиксировано, - сообщили в ведомстве. В МЧС также уточнили, что задымление от пожаров не распространилось на территорию России.
Ранее стало известно о том, что пожар в Чернобыльской зон отчуждения был ликвидирован. Но на тушение тления уйдет еще несколько суток.
Лесные пожары вспыхнули в Чернобыле еще 4 апреля. За короткое время пламя распространилось на территории примерно в 100 гектаров. Горели сразу 4 лесничества вокруг Чернобыльской АЭС. Последствием пожаров в Чернобыле стал резко возросший уровень радиации, который превысил норму в 16 раз.
Лесной пожар в Чернобыле приближается к изоляционному саркофагу АЭС.Огонь в чернобыльской зоне отчуждения приближается к хранилищам радиационных отходов "Подлесный". В госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения сообщили, что огонь достиг города Припять, и теперь находится в нескольких километрах от изоляционных сооружениий остановленной атомной станции
ИСТОЧНИК KP.RU