2020-04-14T21:05:21+03:00
Общество

Дефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будет

Водители, перевозящие продовольствие, будут пользоваться рабочими пропусками
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будетДефицита продовольствия из-за введения спецпропусков в Москве не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве не возникнет проблем с поставками продовольствия из-за введения пропускного режима. Водители, перевозящие продовольствие, будут пользоваться рабочими пропусками.

При этом власти Москвы отметили, что спецпропуск, полученный на организацию, работа которой в настоящее время запрещена указом мэра Москвы, будет аннулирован

Напомним, ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подтвердил, что водители, которые осуществляют продовольственные перевозки, будут пользоваться рабочими пропусками.

Напомним, специальные цифровые пропуска столичная мэрия ввела для контроля за передвижением горожан в период самоизоляции. Оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля, а их наличие станет обязательным со среды, 15 апреля.

По последним данным, в столице за сутки выдано почти 3,2 млн цифровых пропусков, однако около 900 тысяч пропусков пришлось аннулировать из-за недостоверных данных. В связи с этим сайт kp.ru рассказал, как проверить не аннулирован ли цифровой пропуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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