2020-04-14T17:57:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Как проверить не аннулирован ли цифровой пропуск в Москве в период самоизоляции

В Москве выдали 3,2 миллиона пропусков - и почти миллион аннулировали. Как проверить не аннулирован ли ваш цифровой пропуск в период самоизоляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москва перешла на систему пропусков из-за сложной эпидемиологической ситуации.Москва перешла на систему пропусков из-за сложной эпидемиологической ситуации.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Москва перешла на систему пропусков из-за сложной эпидемиологической ситуации. Для передвижения по городу необходимо получить электронный пропуск. Предъявить его нужно, если остановил сотрудник ГИБДД, а также при посадке в такси, при использовании метро.

Всего за сутки в столице уже оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Из них 900 тысяч пропусков будут аннулированы, так как были предоставлены некорректные или недостоверные данные. В Департаменте информационных технологий объяснили, что люди вводили фамилии с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, неточно заполняли поля ИНН.

- Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай», - сказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Если человеку не нужно на работу, то лучше просто оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. А пропуска нужны тем, кто вынужден покинуть квартиру.

- Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности, - объяснил Эдуард Лысенко.

Проверять пропуска будут с 15 апреля. И вот здесь возникает вопрос: как проверить не аннулирован ли пропуск для поездок по Москве? Ведь кто-то может и балуется, оформляя пропуска, а кто-то случайно допустил ошибку при оформлении. Как быть? Пока нет никакой системы (или сайта), где можно было бы проверить свой пропуск: годен или аннулирован. Совет один: быть предельно внимательным при оформлении.

Для передвижения по городу необходимо получить электронный пропуск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для передвижения по городу необходимо получить электронный пропуск.Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что пропуска нужно оформить тем, кто использует для передвижения по Москве транспорт (личный или общественный).

Выйти в магазин за хлебом, в аптеку за лекарствами или выгулять собаку по-прежнему можно без пропуска. При этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом Мэра Москвы.

Как оформить цифровой пропуск?

- онлайн на портале mos.ru (nedoma.mos.ru),

- по телефону +7 (495) 777-77-77,

- с помощью смс на номер 7377, нужно указать цифру: 1 - для работающих, 2 – разовая поездка в больницу, 3 – разовая поездка в иных целях.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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