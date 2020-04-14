В России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, то на сегодняшний день в нашей стране за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус, в то время как всего месяц назад проводилось только 2 тысячи таких исследований.
«За последний месяц мы с двух тысяч тестирований на наличие коронавируса в сутки дошли практически до сегодняшних 90 тысяч исследований», - рассказала она в эфире Первого канала.
Более того, как писал сайт kp.ru, Попова сообщила со следующей недели запустить исследование иммунитета к коронавирусу, которое позволит понять, как часто граждане встречались с этой инфекцией.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о 254 лабораториях, способных провести анализ на коронавирус и о 10 зарегистрированных в России тест-системах. В стране проведено уже 1,3 миллиона тестов, что является одним из лидирующих показателей в мире. Под медицинским наблюдением находится более 140 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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