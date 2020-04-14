2020-04-14T22:17:42+03:00
Общество

В России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что всего месяц назад проводилось 2 тысячи таких исследований
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирусВ России за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирусФото: REUTERS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, то на сегодняшний день в нашей стране за сутки проводят 90 тысяч тестов на коронавирус, в то время как всего месяц назад проводилось только 2 тысячи таких исследований.

«За последний месяц мы с двух тысяч тестирований на наличие коронавируса в сутки дошли практически до сегодняшних 90 тысяч исследований», - рассказала она в эфире Первого канала.

Более того, как писал сайт kp.ru, Попова сообщила со следующей недели запустить исследование иммунитета к коронавирусу, которое позволит понять, как часто граждане встречались с этой инфекцией.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о 254 лабораториях, способных провести анализ на коронавирус и о 10 зарегистрированных в России тест-системах. В стране проведено уже 1,3 миллиона тестов, что является одним из лидирующих показателей в мире. Под медицинским наблюдением находится более 140 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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