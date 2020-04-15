Коронавирус у Дениса Проценко: состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке пришло в норму
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса.
- Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, - сообщил Проценко в своём Facebook.
Напомним, 31 марта, как сообщал сайт kp.ru, тест Проценко на коронавирус показал положительный результат. После этого врач самоизолировался в своём кабинете и продолжил работать, отметив, что чувствует себя нормально.
На сайте kp.ru также публиковали фрагменты интервью Проценко, в котором он назвал врачей клиники в Коммунарке героями и признался, что восхищается ими.
Он также отметил, что недостатка в аппаратах искусственной вентиляции лёгких нет, а вся городская сеть больниц готова передавать аппараты ИВЛ по необходимости своим коллегам из других клиник.
Сайт kp.ru также публиковал историю медсестры из больницы в Коммунарке. Она рассказала о сложностях работы в костюмах химзащиты, а также о том, что проходит около 24 километров за суточную смену.
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Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Последние анализы показали, что инфекции в организме медика больше нет. Об этом сам Денис Проценко сообщил в соцсетях (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU