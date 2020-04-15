2020-04-15T08:27:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Дениса Проценко: состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке пришло в норму

Коронавирус у Дениса Проценко был выявлен 31 марта, сейчас он здоров
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главврач больницы в Коммунраке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Фото: Валерий Шарифулин / ТАССГлавврач больницы в Коммунраке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса.

- Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, - сообщил Проценко в своём Facebook.

Напомним, 31 марта, как сообщал сайт kp.ru, тест Проценко на коронавирус показал положительный результат. После этого врач самоизолировался в своём кабинете и продолжил работать, отметив, что чувствует себя нормально.

На сайте kp.ru также публиковали фрагменты интервью Проценко, в котором он назвал врачей клиники в Коммунарке героями и признался, что восхищается ими.

Он также отметил, что недостатка в аппаратах искусственной вентиляции лёгких нет, а вся городская сеть больниц готова передавать аппараты ИВЛ по необходимости своим коллегам из других клиник.

Сайт kp.ru также публиковал историю медсестры из больницы в Коммунарке. Она рассказала о сложностях работы в костюмах химзащиты, а также о том, что проходит около 24 километров за суточную смену.

У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена»: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Последние анализы показали, что инфекции в организме медика больше нет. Об этом сам Денис Проценко сообщил в соцсетях (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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