Коронавирус у Дениса Проценко: состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке пришло в норму

15 Апр 2020 2020-04-15T08:27:28+03:00

Коронавирус у Дениса Проценко был выявлен 31 марта, сейчас он здоров

Изменить размер текста: A A

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса.

- Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, - сообщил Проценко в своём Facebook.

Напомним, 31 марта, как сообщал сайт kp.ru, тест Проценко на коронавирус показал положительный результат. После этого врач самоизолировался в своём кабинете и продолжил работать, отметив, что чувствует себя нормально.

На сайте kp.ru также публиковали фрагменты интервью Проценко, в котором он назвал врачей клиники в Коммунарке героями и признался, что восхищается ими.

Он также отметил, что недостатка в аппаратах искусственной вентиляции лёгких нет, а вся городская сеть больниц готова передавать аппараты ИВЛ по необходимости своим коллегам из других клиник.

Сайт kp.ru также публиковал историю медсестры из больницы в Коммунарке. Она рассказала о сложностях работы в костюмах химзащиты, а также о том, что проходит около 24 километров за суточную смену.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770033" frameborder="0"></iframe> У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена»: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Последние анализы показали, что инфекции в организме медика больше нет. Об этом сам Денис Проценко сообщил в соцсетях (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU