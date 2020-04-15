28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки

15 Апр 2020 2020-04-15T10:44:27+03:00

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За последние сутки в России скончались 28 человек с поставленным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Общее число летальных случаев от коронавируса составило 198 человек.

Также за последние сутки выздоровели 292 пациента, а за весь период вылечились от COVID-19 уже 1 986 человек.

Всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.

Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки 1 774 новых пациентов.

Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU