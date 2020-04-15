28 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки
За последние сутки в России скончались 28 человек с поставленным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Общее число летальных случаев от коронавируса составило 198 человек.
Также за последние сутки выздоровели 292 пациента, а за весь период вылечились от COVID-19 уже 1 986 человек.
Всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.
Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки 1 774 новых пациентов.
Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.
ИСТОЧНИК KP.RU