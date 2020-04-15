В России остался всего один регион, где нет коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T10:52:56+03:00

В России остался только один регион, где не было обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией 15 апреля подтвердили в Ненецком округе и на Чукотке. На территории России остался лишь один регион, где с начала пандемии не было зафиксировано ни одного зараженного - Республика Алтай. Об этом сообщает оперативный штаб.

В общей сложности за минувшие сутки в России появилось 3388 новых случаев заражения. Количество летальных исходов также увеличилось.

С начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 24 490 жителей страны, умерли от заболевания уже 198 человек. Горный Алтай по-прежнему остается не зараженным.

Разработкой вакцины от коронавирусной инфекции в настоящее время занимаются семь центров, ученые уже запустили клинические испытания препарата. В исследовательском центре "Вектор" испытания лекарства на людях начнутся с 29 июня, для этих целей уже отобраны 60 добровольцев, среди которых есть и разработчики вакцины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU