Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для предприятий: как и где можно получить в период коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T17:18:57+03:00

Правительство повысит доступность займов на зарплаты. Но их все равно придется отдавать. Объясняем, как получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для предприятий

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В среду Владимир Путин озвучил очередной пакет антикризисных мер. Это произошло перед совещанием с членами правительства.

- Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработных плат. Срок таких кредитов - шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам, - заявил глава государства.

О том, что механизм беспроцентных кредитов на выплаты зарплат для предприятий пробуксовывает, говорили многие.

- По зарплатной части программы в банки-участники поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей, удовлетворено пока 234 заявки на очень маленькую сумму — 76 млн рублей. Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы, поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал, - заявляла еще в прошлую пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Мы провели эксперимент в 29 регионах. 158 компаний под нашим присмотром попытались получить беспроцентный кредит на выплату зарплат в 14 банках. Заявления подавали как в крупные финансовые организации, так и в небольшие, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. – Итог неутешительный: выдано 6 кредитов, получено еще 5 одобрений, но деньги по ним пока не выданы.

Основная причина нежелания банков кредитовать бизнес кроется в том, что через некоторое время эти компании могут обанкротиться. Риски этого сейчас высоки. Поэтому президент предложил использовать механизм госгарантий.

- В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысит доступность кредитных ресурсов, - рассказал глава государства. - Необходимо также расширить применение такой меры поддержки. Дать возможность пользоваться такими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Напомним, Центробанк выделил на эти цели 150 млрд рублей. Но есть ограничение - даже если компании удастся получить заем, на весь фонд оплаты труда его не хватит. Максимальная сумма, которую можно получить, равняется минимальному размеру оплаты труда на 6 месяцев для каждого сотрудника предприятия.

Формально выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты могут более 60 российских банков, но пока подобную услугу предоставляют лишь несколько крупнейших кредитных организаций, в частности Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и МСП-Банк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773336" frameborder="0"></iframe> Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU