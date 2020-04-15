Штрафы за прогулки с детьми во время карантина: Кого накажут и на какую сумму

15 Апр 2020 2020-04-15T23:02:19+03:00

В Главконтроле рассказали о штрафах для родителей за прогулки с детьми во время карантина

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какие штрафы за прогулки с детьми во время карантина заплатят россияне. Прогулки входят в список уважительных причин для выхода из дома. В Москве и ряде других регионов, где действует режим изоляции, можно передвигаться по городу только для похода на работу, в больницу, выноса мусора, выгула собак или экстренной помощи близкому.

Прогулки с детьми, соответственно, являются нарушением закона. Так что мамы или папы, которые "вышли подышать" или пройтись "вокруг дома с колясками", могут нарваться на штраф. В Москве и вовсе сейчас действует пропускной режим, индивидуальные коды можно получить для выхода из дома по уважительной причине. У кого цифрового пропуска нет, но есть желание погулять, должны быть припасены в таком случае 30 тысяч рублей - таков размер штрафа.

- С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет. Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог,- объяснил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU