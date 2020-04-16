Эксперт назвал число россиян, которые переедут в село из города из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T05:48:46+03:00

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Коронавирус все чаще меняет привычный ритм и образ жизни людей на всем земном шаре, вгоняя население в рамки, точнее в бетонные стены квартир.

Чтобы не сходить с ума дома от длительного режима самоизоляции, многие начали перебираться за город - на дачи и в деревни. Редакция "Комсомольской правды" обсудила с аналитиком Андреем Дальновым число россиян, которые переедут в села из мегаполисов из-за коронавируса, а быть может и останутся там.

По словам эксперта, предварительный прогноз в целом по стране - порядка 2-2 миллионов человек. Это один из трендов смены жизни при коронавирусе.

- Изменение структуры занятости населения и структуры потребления продовольствия, безусловно, будут оказывать влияние на граждан. Вообще откуда взялась эта цифра в 2-3 миллиона потенциальных возвращенцев-горожан? Из статистики переезда селян в города. Но инфраструктура в селах на данный момент осталась. Переезд горожан в села может произойти без особых инвестиций, - считает Дальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU