2020-04-16T07:24:15+03:00
В мире

Последние новости на утро 16 апреля 2020: ученые назвали главного виновника пандемии коронавируса, а эксперты спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж

Мы собрали последние новости на утро 16 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости на утро 16 апреляПоследние новости на утро 16 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые нашли ответ на один из самых главных вопросов пандемии коронавируса в мире - кто стал самым главным виновником распространения заболевания covid-19. Группа специалистов Университета Оттавы в Канаде считают, что переход SARS-CoV-2 произошел от летучих мышей к человеку через бродячих собак. Предполагается, что именно четвероногие друзья, пусть и бесхозяйные, могли стать переносчиками инфекции.

Тем временем, телеканал Fox News раскрыл теорию происхождения коронавируса по своему. По информации источника FN, первый в мире заразившийся человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где изначально и была зафиксирована вспышка заболевания.

Пока одни спорят о вирусе, в России эксперты "Турпомощи" спрогнозировали сроки начала продажи туров за рубеж. Специалисты уверены, что туристическая отрасль способна на быстрое восстановление и стабилизацию. При самом лучшем варианте развития событий, отправиться на отпуск за границу можно будет не раньше июня 2020 года.

Согласно последним новостям на утро 16 апреля, в Германии силовики задержали пятерых человек, подозреваемых в подготовке теракта. Сообщается, что все арестованные граждане Таджикистана. Где именно планировался взрыв, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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